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13:57   23 Декабря 2019
Россия

Общественная палата запустила опрос по закону о профилактике домашнего насилия

Общественная палата запустила опрос по закону о профилактике домашнего насилия

Пресс-служба Общественной палаты (ОП) сообщает, что в понедельник, 23 декабря, запущен онлайн-опрос для россиян по поводу принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Опрос подготовила рабочая группа Совета Федерации по инициативе секретаря ОП РФ Лидии Михеевой.

«Законопроект о семейно-бытовом насилии сейчас один из самых обсуждаемых в стране с большим количеством как сторонников, так и противников. <…> Важно услышать не только самые громкие голоса, но и дать возможность высказаться каждому россиянину, поэтому мы запускаем свой опрос», — заявила Михеева.

Данные, полученные в ходе опроса, будут задействованы на общественных слушаниях по законопроекту, которые планируются в ОП уже в январе следующего года. По словам Михеевой, члены палаты уже ознакомились с законопроектом, но также важно учесть мнение общественности. Уже на базе общественного мнения будут готовится предложения для законодателей.

Россияне смогут высказать свое мнение по наиболее важным аспектам законопроекта или предложить свой вариант предложенных формулировок. Принять участие в онлайн-опросе может любой человек на официальном сайте общественной палаты.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #законопроект #домашнее насилие

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