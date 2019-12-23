КНДР планирует отказаться от переговоров с США по денуклеаризации, сообщает источник телеканала CNN, который знаком с планами руководства Северной Кореи.

Ожидается, что в 2020 году Пхеньян полностью прекратит переговоры с Вашингтоном на тему ядерного разоружения, что является новой политикой в отношении США. Источник CNN утверждает, что именно эта новость и станет «рождественским подарком», который КНДР пообещала преподнести Соединенным Штатам. Пхеньян хочет укрепить статус государства как ядерной державы, сообщает источник телеканала.

Также источник утверждает, что власти Северной Кореи больше не будут стремиться к отмене или ослаблению санкций со стороны США, а будут заниматься самообеспечением. Отмечается, что Пхеньян сейчас находится в «выжидательной» позиции и ждет решения по возможному импичменту президенту США Дональду Трампу. Ким Чен Ын сейчас опасается, что заключит соглашение с Трампом, который проиграет на президентских выборах, тогда место займет кто-то другой и будет иметь иное мнение.

Источник CNN говорит, что Северная Корея возобновит переговоры с США по ядерному разоружению, когда Дональд Трамп станет президентом США после новых выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года.