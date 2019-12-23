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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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КНДР планирует отказаться от переговоров с США по денуклеаризации

КНДР планирует отказаться от переговоров с США по денуклеаризации

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14:06   23 Декабря 2019
Весь мир

КНДР планирует отказаться от переговоров с США по денуклеаризации

КНДР планирует отказаться от переговоров с США по денуклеаризации

КНДР планирует отказаться от переговоров с США по денуклеаризации, сообщает источник телеканала CNN, который знаком с планами руководства Северной Кореи.

Ожидается, что в 2020 году Пхеньян полностью прекратит переговоры с Вашингтоном на тему ядерного разоружения, что является новой политикой в отношении США. Источник CNN утверждает, что именно эта новость и станет «рождественским подарком», который КНДР пообещала преподнести Соединенным Штатам. Пхеньян хочет укрепить статус государства как ядерной державы, сообщает источник телеканала.

КНДР планирует отказаться от переговоров с США по денуклеаризации

Также источник утверждает, что власти Северной Кореи больше не будут стремиться к отмене или ослаблению санкций со стороны США, а будут заниматься самообеспечением. Отмечается, что Пхеньян сейчас находится в «выжидательной» позиции и ждет решения по возможному импичменту президенту США Дональду Трампу. Ким Чен Ын сейчас опасается, что заключит соглашение с Трампом, который проиграет на президентских выборах, тогда место займет кто-то другой и будет иметь иное мнение.

Источник CNN говорит, что Северная Корея возобновит переговоры с США по ядерному разоружению, когда Дональд Трамп станет президентом США после новых выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
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