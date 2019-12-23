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13:56   23 Декабря 2019
Россия

Путин едет из Керчи в Тамань по Крымскому мосту в кабине машиниста

Путин едет из Керчи в Тамань по Крымскому мосту в кабине машиниста

Поезд с российским лидером Владимиром Путиным отправился из Керчи в Тамань, где состоится открытие движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив с материковой части.

Перед началом церемонии президент решил лично проехать по этому пути. Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Анапу, откуда и направится на открытие переправы.

19-километровый мост в Крым из Краснодарского края начали строить в феврале 2016 года, он является самым протяженным мостом России. Автомобильную часть сооружения Путин открыл в мае минувшего года.

Ранее сообщалось, что талисман стройки — кот по кличке Мостик — пока останется на объекте и будет продолжать инспектировать автомобильное и железнодорожное полотно, хотя ему уже поступают новые предложения для работы на других стройках страны.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #крымский мост

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