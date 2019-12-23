Эксперт назвал ракетные атаки Израиля в Сирии грубейшим нарушением международных норм

Израильские войска, расположенные на оккупированной части Голанских высот, нанесли в ночь на понедельник ракетный удар по столице Сирии.

Как сообщает телеканал Ikhbariya, сирийским средствам противовоздушной обороны удалось перехватить израильские ракеты, летевшие по направлению к Дамаску. Одна из ракет упала всего в 20 километрах юго-восточнее сирийской столицы.

«Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск», — говорится в сообщении сирийских государственных телеканалов.

При этом отмечается, что ракеты в направлении Дамаска были выпущены с территории оккупированной части Голанских высот, на которой части Армии обороны Израиля незаконно находятся с 60-х годов XX века.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, как минимум два крупных взрыва прогремели минувшей ночью на окраинах Дамаска, а также одна из ракет упала в проселке Акраба – в предместьях сирийской столицы. Также собственный источник информагентства добавил, что самолеты ВВС Израиля во время ракетной атаки на Дамаск находились в небе над Ливаном.

Федеральное агентство новостей пообщалось в связи с произошедшим с востоковедом и публицистом Андреем Онтиковым, который напомнил, что целью ударов Тель-Авива по юго-востоку Сирии являются расположенные там военные объекты Ирана. Однако, отметил эксперт, военные удары по территории другого независимого государства, грубейшим образом нарушают все существующие международные нормы, тем более, что зачастую израильские удары наносятся и по позициям сирийской армии, и по мирным районам САР.

«К сожалению, Тель-Авив по-прежнему придерживается этой антииранской линии и эскалирует обстановку. Однако удары повторяются, но никакого эффекта не приносят: иранцы по-прежнему в САР, а «Хезболлу» эти атаки почти никак не ослабляют», — отметил Онтиков.

По его словам, в этой ситуации встает вопрос об адекватности политики Израиля, которое предпочитает агрессию, в то время, как уже есть примеры, когда ограничить иранское влияние в Сирии удавалось путем диалога. Например, напомнил эксперт, в ходе переговоров были достигнуты договоренности об отводе всех несирийских вооруженных сил в районе Голанских высот, но Израиль все равно предпочитает агрессию.

Страдают же от подобной политики простые сирийцы, которые, находясь между израильтянами и иранцами, периодически попадают под горячую руку.