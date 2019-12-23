Постпред РФ в ЕС Чижов отказался называть однозначным плюсом для России Brexit

Постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов не рискнул оценивать последствия Brexit для России, комментируя приближающийся выход Соединенного Королевства из ЕС.

«Говорить, что для нас это однозначный плюс или однозначный минус, я не стану, — заметил Чижов, как передает корреспондент «Политики Сегодня». — Однозначной оценки у нас нет и быть не может. Будем смотреть за последствиями».

У России, как напомнил постпред РФ в ЕС, существуют квоты, согласно соглашениям, в Евросоюзе, в котором состоят 28 государств. С выходом Британии стран станет 27 и это повлечет пересчет квот.

Для самого Евросоюза выход Соединенного Королества, по оценке Чижова, станет «болезненным опытом».

«Конечно, для ЕС это экономический удар. Но еще больший для Великобритании», — добавил он.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон поставил срок для старта выхода Соединенного Королевства из Евросоюза 31 декабря. 20 декабря, в пятницу, палата общин, представительство в которой консерваторов после выборов 12 декабря увеличилось, во втором чтении одобрила план Brexit от Джонсона 358 голосами 234 против.

После 31 декабря, по прогнозам Чижова, начнется выработка соглашения о дальнейших взаимоотношениях между Лондоном и Брюсселем. На этом этапе Британии нужно будет найти общий язык с 27 членами ЕС. На третьем этапе, который стартует после, ЕС и Британия будут вносить коррективы в соглашения с третьими странами, среди которых и Россия.