Сенаторы США дополнили проект «санкций из ада» и обозначили, в каких случаях их не будет

Обновленный законопроект о санкциях DASKA включает в себя условия введения и снятия ограничений с России и несколько новых разделов. Одним из дополнений стал пункт о введении санкций за «убийства, совершенные Россией».

Новая версия документа уже появилась на сайте Конгресса Соединенных Штатов, она отразила самые жесткие ограничения в сторону России. В тексте законопроекта о санкциях теперь появились поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые уточнили порядок введения и снятия антироссийских санкций, также поправки этих сенаторов наметили теоретическую возможность их снятия.

В первоначальной версии проекта условия введения санкций прописаны не были, теперь же они обозначены. Так, DASKA делит причины введения санкций на два вида: в связи с вмешательством во внутреннюю политику США и с агрессией против Украины. Госдеп должен будет расследовать и в течение 90 и 45 дней соответственно представить доклады по этим вопросам и доказать в них виновность или невиновность России. В первом случае санкции вступают в силу, во втором есть возможность их избежать.

Новым в проекте стал пункт о «Введении санкций с учетом убийств, совершенных Российской Федерацией на территории Соединенных Штатов и стран — участниц НАТО». Здесь будет работать подобное правило — в течение 90 дней с момента убийства директор нацразведки вместе с властями стран-участниц североатлантического альянса обязаны представить в сенат доклад с расследованием и доказательством или опровержением российской вины.

Государственный департамент США с самого начала негативно реагирует на проект DASKA. По мнению ведомства он неприемлем для Белого дома, так как слишком жесток и не позволит никакой гибкости в отношениях с Россией.