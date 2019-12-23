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13:42   23 Декабря 2019
Россия

Москва намерена делать все возможное для восстановления Сирии, заявил Лавров

Москва намерена делать все возможное для восстановления Сирии, заявил Лавров

Москва будет делать все возможное, чтобы суверенитет и территориальная целостность Сирии были восстановлены. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с сирийским коллегой Валидом Муаллемом 23 декабря.

«Мы будем делать все, чтобы в полной мере выполнить резолюцию Совета Безопасности 2254, которая предполагает полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — указал он.

Дипломат подчеркнул, что этот путь сирийцы должны пройти самостоятельно, иностранное вмешательство исключено.

Напомним, что в Сирии с 2011 года происходит вооруженный конфликт. Для урегулирования ситуации был создан «астанинский формат» и Конгресс сирийского национального диалога. На последнем было решено организовать Конституционный комитет, который в Женеве работает над необходимыми реформами.

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Автор: Анна Манц
#сирия #мид #лавров #муаллем

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