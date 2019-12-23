Совфед ужесточил контроль над производством медицинского спирта

На очередном заседании в понедельник, 23 декабря, Совет Федерации одобрил законопроект, который ужесточает требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных веществ.

«Закрепляются требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте фармацевтической субстанции для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов или спиртосодержащих медицинских изделий, и отдельно — требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте этилового спирта для производства фармацевтической субстанции», — сообщается в сопроводительном документе.

Законопроект запрещает организациям оптовой торговли лекарств реализовывать медицинский спирт. Производство медицинского спирта теперь будет разрешено только посредством разбавления этилового (до принятия закона это позволялось делать путем ректификации из такого же сырья и на таком же оборудовании).

Лицензия на производство этилового спирта позволяет производящей организации делать это только для медицинских целей. В принятом Советом Федерации законе также указан порядок выдачи подобных лицензий, есть положения о приостановлении действия и аннулировании лицензии.

Законопроект вступит в силу только через год после официального опубликования. Введение подобных законов и норм обусловлено необходимостью усиления контроля над оборотом и использованием этилового спирта.