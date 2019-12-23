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 Лавров рассказал, что Трамп хочет приехать в Москву на День Победы

Лавров рассказал, что Трамп хочет приехать в Москву на День Победы
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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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 Лавров рассказал, что Трамп хочет приехать в Москву на День Победы

Лавров рассказал, что Трамп хочет приехать в Москву на День Победы
13:48   23 Декабря 2019
Весь мир

Лавров рассказал, что Трамп хочет приехать в Москву на День Победы

Лавров рассказал, что Трамп хочет приехать в Москву на День Победы

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в понедельник на «правительственном часе» в Совете федерации, что американский лидер Дональд Трамп выразил желание посетить торжества, посвященные 75-летию Победы, который пройдут в Москве 9 мая 2020 года.

По словам Лаврова, Трамп собирается принять приглашение президента РФ Владимира Путина и приехать на День Победы в Москву, если позволит его рабочий график.

«Президент Трамп получил приглашение от президента Путина, наряду с другими лидерами, в том числе антигитлеровской коалиции и других государств, принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы 9 мая в Москве, — отметил Лавров. — Трамп не раз, в том числе и во время моего визита, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график».

Ранее президент США сам заявлял журналистам, что рассматривает возможность своего приезда в Москву на 9 мая в 2020 году, если только этому не помешает предвыборная кампания, которая к этому времени уже будет идти в США.

Лавров рассказал, что Трамп хочет приехать в Москву на День Победы

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Автор: Александр Люблинский
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