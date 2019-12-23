Свыше шести миллионов людей следили за пресс-конференцией Путина

Специалисты компании Mediascope назвали число зрителей большой пресс-конференции российского президента Владимира Путина — их среднее количество составило 6,239 миллиона.

Эксперты фиксировали зрителей в возрасте от четырех лет и старше. Первенство по просмотрам взял «Первый канал», который 19 декабря с 12 до 16 часов смотрели 2,1 миллиона зрителей. Недалеко ушел и телеканал «Россия 1» — 2,09 миллиона. Тройку лидеров закрыл НТВ с показателем 1,4 миллиона человек.

Напомним, что в уходящем 2019 году состоялась 15 пресс-конференция президента. Она стартовала а 12 часов по московскому времени и продлилась четыре часа 18 минут. За это время глава государства успел ответить на 57 вопросов журналистов.