Гидрометцентр сообщает, что снег может выпасть в Москве в последние дни уходящего года

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег может выпасть в столице в последние дни уходящего года, 30-31 декабря.

«Сейчас мы анализируем, есть вероятность того, что все-таки в начале следующей недели небольшой снежок будет», — сообщил Вальфанд.

По словам синоптика, более точный прогноз можно будет предоставить после 25 декабря. До этого момента температура в Москве продолжит быть плюсовой.

По предварительным прогнозам, в четверг, 26 декабря, температура в Москве составит от ноля до двух градусов мороза, а днем до двух градусов тепла. По словам Вальфанда, мокрый снег может появиться в воздухе, но теплая температура не позволит образоваться устойчивому снежному покрову.

С точки зрения осадков, декабрь станет самым дефицитным месяцем. Всего за месяц выпало не больше четверти процентов от нормы осадков. В понедельник, 23 декабря, Москва побила рекорд 2015 года с самыми высокими показателями температуры.