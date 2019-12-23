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13:44   23 Декабря 2019
Россия

Плакат со Сталиным и подписью «I'll be back» вывесили в Нижегородской области

Плакат со Сталиным и подписью «I'll be back» вывесили в Нижегородской области

Плакат площадью более 350 квадратных метров с изображением Иосифа Сталина повесили на стене предприятия в городе Балахне Нижегородской области. Руководство завода приурочило это ко дню рождения вождя.

Об этом сообщает  РИА Новости со ссылкой на пресс-службу завода в понедельник, 23 декабря. Снимки огромного плаката на одном из промышленных зданий в поселке Гидроторф появились в соцсети «ВКонтакте». Фото сопровождалось надписью «"Реал-Инвест" с размахом празднует 140-летие Сталина».

Вождь СССР изображен в образе Терминатора в темных очках. На плакате написана знаменитая цитата киногероя «I'll be back» (Я вернусь).

 

 

По словам гендиректора группы компаний «Реал-Инвест» Льва Тарабарина, плакат был изготовлен на его личные деньги. Он стоит 560 тысяч рублей.

«Но нам за нашу креативность еще и скидку сделали», — сказал он

Тарабарин отметил, что не является членом КПРФ, но с большим уважением относится к СССР и на каждом производстве своей площадки использует символику Советского Союза.

В администрации Балахнинского района заявили, что рассмотрят законность размещения баннера. Как добавили в пресс-службе районной администрации, огромный плакат видно с улицы поселка. Многие местные жители недовольны, особенно надписью про «возвращение».

Гендиректор предприятия с плакатом заявил, что промышленная площадка — это его территория, огороженная забором, и он не намерен ничего убирать.

Ранее депутат и член ЦК КПРФ Александр Ющенко в разговоре с «Политикой Сегодня» оценил плакат со Сталиным.

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Автор: Арсений Аскольский
#сталин #плакат

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