Демократическая Республика Конго (ДРК) Конго получила от Роспотребнадзора две мобильные лаборатории для борьбы с Эболой. Лаборатории по экспресс-диагностике специально разработаны для Конго и заменят стационарные объекты.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, лаборатории разработаны на базе полноприводного автомобиля «Газ». В них есть все современное оборудование, которое позволит проводить исследования вблизи очага инфекции, что серьезно сэкономит время для принятия решения о лечении. Также переданы расходные материалы, диагностические препараты и средства индивидуальной защиты.

Подобные мобильные лаборатории в количестве девяти штук уже работают в других странах мира и показали свою эффективность. В частности, такой объект есть в Гвинейской Республике, уточнили в российском ведомстве.

В торжественной церемонии поучаствовали глава Роспотребнадзора Анна Попова и спецпосланник президента ДРК Патрик Конго. Попова отметила, что РФ активно поддерживает власти ДРК в желании бороться с эпидемией Эбола.

«Россия готова оказать необходимое содействие в противодействии инфекционным заболеваниям», — сказала Анна Попова.

Весной 2019 года президент ДР Конго Феликс Чисекеди обратился к российскому лидеру Владимиру Путину для того, чтобы страна оказала научно-техническую помощь по борьбе с эпидемией лихорадки Эбола.

Сейчас Россия безвозмездно помогает Минздраву Конго для того, чтобы провести противоэпидемические мероприятия. Представители Роспотребнадзора встретились с министром здравоохранения ДРК доктором Этени Лонгондо в рамках саммита «Россия — Африка» в Сочи в октябре 2019 года.

На базе учреждений Роспотребнадзора пройдут обучение на тему биологической безопасности 140 конголезских специалистов, а 15 специалистов из ДР Конго обучат современным методам лабораторной диагностики инфекционных заболеваний.

Кроме того, в будущем году Роспотребнадзор дополнительно передаст Конго лабораторное оборудование, диагностические препараты и российские вакцины для профилактики холеры и лихорадки Эбола.