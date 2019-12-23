Запад начинает бессовестно перевирать историю, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в понедельник на «правительственном часе» в Совете Федерации, заявил, что западные страны в последнее время принялись перевирать историю по вопросу роли бывшего союза во Второй мировой войне.

«Мы наблюдаем последние годы, причем [это] началось задолго до событий февраля и марта 2014 года, как начинается настоящая историческая агрессия против нашей страны. Обвиняют нашу страну, наш бывший СССР, в котором все республики много сделали для победы над фашизмом, чуть ли не в том, что мы вместе с Гитлером несем равную ответственность за развязывание Второй мировой войны», — отметил глава МИД РФ.

При этом Лавров добавил, что, по его мнению, разворачивающаяся в последние годы дискуссия была стимулирована нашими «западными коллегами».

«Потому что если они начинают без зазрения совести перевирать историю, если они хотят в истории видеть только то, что выгодно им, и молчать про то, что их предшественники делали на своих высоких постах накануне Второй мировой войны, да еще и сразу после Первой мировой войны, то, наверное, единственным ответом на это является углубление в источники, документы», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров высказал мнение, что западные страны пытаются повесить на Россию вину за чужие грехи.