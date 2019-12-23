Пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги приговорили к смертной казни

Саудовская Аравия завершила расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре 2018 года в генконсульстве королевства в Стамбуле. Пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни. Еще троих приговорили к 24 годам тюремного заключения.

Об этом говорится в сообщении генпрокуратуры, которое приводит саудовская газета «Ас-Сабк» в понедельник, 23 декабря.

При этом консул в Стамбуле был признан невиновным. Он предоставил доказательства пребывания в другом месте во время совершения преступления.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он работал обозревателем Washington Post и c 2017 года жил в США. В ночь на 20 октября стало известно, что Хашогги погиб в результате ссоры с сотрудниками дипмиссии.

Прокуратура Стамбула назвала убийство преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после удушения.