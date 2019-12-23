Житель Нефтеюганска обвиняется в убийстве трехлетней дочери

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщает, что жителю города Нефтеюганск предъявлено обвинение в убийстве своей трехлетней дочери. Мужчина также избил четырехлетнюю сестру погибшей девочки.

В ведомстве сообщили, что в ходе первоначального расследования также выяснилось, что житель Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) систематически избивал не только убитую девочку, но и ее четырехлетнюю сестру.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Следователями в суд внесено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным следствия, вечером 23 декабря мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и сильно избил свою трехлетнюю дочь. Девочка скончалась на следующий день от полученных травм. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следственный комитет также намерен дать оценку правомерности действий лиц органов опеки и попечительства, которые передали мужчине его дочерей на попечительство в ноябре 2019 года.