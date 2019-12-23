Путин прилетел в Анапу, откуда отправится на открытие Крымского моста

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Анапу, а затем отправится на открытие Крымского моста, сообщает РИА Новости.

Из Анапы президент направится в Керчь, а оттуда на поезде — в Тамань, где поучаствует в церемонии открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив в Крым с материковой части России.

19-километровый мост в Крым начали строить в феврале 2016 года, он является самым протяженным мостом России. Автомобильную часть сооружения Владимир Путин открыл в мае минувшего года.

Ранее сообщалось, что талисман стройки — кот по кличке Мостик — пока останется на объекте и будет продолжать инспектировать автомобильное и железнодорожное полотно, хотя ему уже поступают новые предложения для работы на других стройках страны.