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Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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13:07   23 Декабря 2019
Россия

Путин прилетел в Анапу, откуда отправится на открытие Крымского моста

Путин прилетел в Анапу, откуда отправится на открытие Крымского моста

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Анапу, а затем отправится на открытие Крымского моста, сообщает РИА Новости.

Из Анапы президент направится в Керчь, а оттуда на поезде — в Тамань, где поучаствует в церемонии открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив в Крым с материковой части России.

19-километровый мост в Крым начали строить в феврале 2016 года, он является самым протяженным мостом России. Автомобильную часть сооружения Владимир Путин открыл в мае минувшего года.

Ранее сообщалось, что талисман стройки — кот по кличке Мостик — пока останется на объекте и будет продолжать инспектировать автомобильное и железнодорожное полотно, хотя ему уже поступают новые предложения для работы на других стройках страны.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #крым #политика #крымский мост

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