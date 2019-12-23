Кремль не будет запрещать дарить подарки Путину во время пресс-конференции

В Кремле считают, что нет необходимости запрещать дарить президенту РФ Владимиру Путину подарки во время проведения пресс-конференции. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, любое подобное ограничение может сузить формат мероприятия.

«Это формат, свидетельствующий о полной открытости президента России. Вводить какие-то ограничения означало бы начало сужения этого формата», — отметил Песков.

По мнению одного из журналистов, открытая пресс-конференция с президентом с каждым годом превращается в процесс передачи подарков Путину. К примеру, на пресс-конференции 19 декабря, многие журналисты пытались передать главе РФ свои книги.

Песков заявил, что он не согласен с формулировкой «во что это превратилось», поскольку президент в ходе конференции отвечает на любые заданные вопросы. Кремль не может отбирать право у журналистов передать какой-либо подарок Владимиру Путину, поскольку формат встречи сразу будет нарушен, считает пресс-секретарь.

15-я большая пресс-конференция Владимира Путина прошла в Москве 19 декабря. Всего на мероприятие аккредитовались 1895 журналистов, прямую трансляцию вели вести ведущие федеральные каналы и радиостанции. Президент отвечал на вопросы более четырех часов.