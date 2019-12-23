Шестилетняя девочка из столицы Великобритании купила несколько новогодних открыток, а на одной из них обнаружила послание, написанное китайскими заключенными. Об этом написало издание Sunday Times в воскресенье, 22 декабря.

Шестилетняя Флоренс купила в магазине Tesco подарочный набор открыток, за который заплатила £1,5. Но одной из открыток с фотографией котенка она обнаружила подпись.

«Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям», — гласила она.

Компания Tesco незамедлительно прокомментировала инцидент, пишет «Русская служба Би-би-си». Руководство заявило, что приостановило сотрудничество с фабрикой в Китае и начало собственное расследование произошедшего.Также представитель фирмы добавил, что компания обладает целой системой аудита для того, чтобы гарантировать поставщикам, что товар создан без использования принудительного труда.