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Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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12:57   23 Декабря 2019
Весь мир

В Лондоне девочка на открытке обнаружила крик о помощи заключенных из китайской тюрьмы

В Лондоне девочка на открытке обнаружила крик о помощи заключенных из китайской тюрьмы

Шестилетняя девочка из столицы Великобритании купила несколько новогодних открыток, а на одной из них обнаружила послание, написанное китайскими заключенными. Об этом написало издание Sunday Times в воскресенье, 22 декабря.

Шестилетняя Флоренс купила в магазине Tesco подарочный набор открыток, за который заплатила £1,5. Но одной из открыток с фотографией котенка она обнаружила подпись.

«Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям», — гласила она.

Компания Tesco незамедлительно прокомментировала инцидент, пишет «Русская служба Би-би-си». Руководство заявило, что приостановило сотрудничество с фабрикой в Китае и начало собственное расследование произошедшего.Также представитель фирмы добавил, что компания обладает целой системой аудита для того, чтобы гарантировать поставщикам, что товар создан без использования принудительного труда.

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Автор: Галина Кандинская
#лондон #китай

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