Renault отзывает в РФ более 78 тысяч автомобилей Kaptur из-за внезапного открытия капота

Renault отзывает в России более 78 тысяч автомобилей Kaptur из-за внезапного открытия капота, сообщает Росстандарт.

Речь идет о 78 тысячах 461 автомобиле этой модели, которые были проданы с сентября 2015 года до конца декабря 2019-го. По данным автопроизводителя, у машин существует возможность внезапного открытия капота во время передвижения. Очевидно, это связано с обрывом петли замка капота.

Renault отмечает, что во всех отозванных авто заменят замок капота и проведут необходимый ремонт. Подчеркивается, что для хозяев автомобилей работы будут бесплатными.