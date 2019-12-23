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12:44   23 Декабря 2019
Россия

Renault отзывает в РФ более 78 тысяч автомобилей Kaptur из-за внезапного открытия капота

Renault отзывает в РФ более 78 тысяч автомобилей Kaptur из-за внезапного открытия капота

Renault отзывает в России более 78 тысяч автомобилей Kaptur из-за внезапного открытия капота, сообщает Росстандарт.

Речь идет о 78 тысячах 461 автомобиле этой модели, которые были проданы с сентября 2015 года до конца декабря 2019-го. По данным автопроизводителя, у машин существует возможность внезапного открытия капота во время передвижения. Очевидно, это связано с обрывом петли замка капота.

Renault отмечает, что во всех отозванных авто заменят замок капота и проведут необходимый ремонт. Подчеркивается, что для хозяев автомобилей работы будут бесплатными.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #renault #автоновости #renault kaptur

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