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Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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12:50   23 Декабря 2019
Россия

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали, как выбрать новогоднюю елку

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали, как выбрать новогоднюю елку

Эксперты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по выбору качественной натуральной или искусственной елки. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 23 декабря.

Специалисты рекомендуют покупать натуральную елку не раньше 20-х чисел декабря в официальных точках продаж. Ее ствол должен быть толстым, без трещин. Ветви у дерева — гибкими, а иглы крепкими.

При выборе искусственной елки необходимо осмотреть крепление ветвей к стволу, а также обратить внимание на отсутствие опасных элементов и  неприятного запаха пластика.

Качественная ель должна быть обработана специальными составами, которые исключают возгорание. Продавец по требованию покупателя также обязан предъявить сертификат качества на продукт, отметили в ведомстве.

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Автор: Арсений Аскольский
#роспотребнадзор #елка

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