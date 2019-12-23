Эксперты Роспотребнадзора посоветовали, как выбрать новогоднюю елку

Эксперты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по выбору качественной натуральной или искусственной елки. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 23 декабря.

Специалисты рекомендуют покупать натуральную елку не раньше 20-х чисел декабря в официальных точках продаж. Ее ствол должен быть толстым, без трещин. Ветви у дерева — гибкими, а иглы крепкими.

При выборе искусственной елки необходимо осмотреть крепление ветвей к стволу, а также обратить внимание на отсутствие опасных элементов и неприятного запаха пластика.

Качественная ель должна быть обработана специальными составами, которые исключают возгорание. Продавец по требованию покупателя также обязан предъявить сертификат качества на продукт, отметили в ведомстве.