Песков отметил, что ответ на санкции США будет соответствовать российским интересам
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, как Россия будет реагировать на американские санкции. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 23 декабря.
Ограничительные меры в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» неприемлемы, вместе с тем, в Кремле надеются, что они не статут препятствием в реализации проекта. Песков отметил, что на данный момент говорить о реакции на них рано, однако подобные действия не останутся без ответа.
«Когда и каким образом это будет сделано, это вопрос национальных интересов России. [Тогда,] когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам нашей страны», — указал он.
Напомним, что американское министерство финансов в ночь на 21 декабря сообщило, что санкции против российские газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступили в силу. Вашингтон потребовал от компаний-подрядчиков немедленно прекратить работу.