Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, как Россия будет реагировать на американские санкции. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 23 декабря.

Ограничительные меры в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» неприемлемы, вместе с тем, в Кремле надеются, что они не статут препятствием в реализации проекта. Песков отметил, что на данный момент говорить о реакции на них рано, однако подобные действия не останутся без ответа.

«Когда и каким образом это будет сделано, это вопрос национальных интересов России. [Тогда,] когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам нашей страны», — указал он.

Напомним, что американское министерство финансов в ночь на 21 декабря сообщило, что санкции против российские газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступили в силу. Вашингтон потребовал от компаний-подрядчиков немедленно прекратить работу.