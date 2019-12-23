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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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13:22   23 Декабря 2019
Россия

Греф сообщил о спаде спроса на валютные вклады

Греф сообщил о спаде спроса на валютные вклады

Популярность валютных вкладов очень сильно упала, заявил глава Сбербанка Герман Греф в беседе с телеканалом «Россия 24» 23 декабря.

По его словам, валютный портфель «похудел» примерно на треть, эта часть перешла в рубли. В целом, наблюдается «очень низкий спрос на валюту», а на евро его «почти нет».

«Соответственно, банкам очень дорого привлекать евро, его просто некуда девать. Инструментов на рынке, которые могут абсорбировать евро, тоже не так много», — указал собеседник телеканала.

Аналогичная ситуация с заполнением рынка долларами, однако с долларовыми вкладами дела обстоят лучше. Как отметил Греф, снижение ставок по американской валюте — это «сезонная история». Ставки будут «плавать» в зависимости от спроса.

Греф сообщил о спаде спроса на валютные вклады

Согласно данным Центрального банка России на 23 декабря, курс доллара составляет 62 рубля 41 копейку, а курс евро — 69 рублей 38 копеек.

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Автор: Анна Манц
#евро #валюта #доллар #сбербанк #греф #вклады

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