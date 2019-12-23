Москва побила температурный рекорд 2015 года

В декабре 2015 года температура в Москве была чуть меньше шести градусов тепла. В понедельник, 23 декабря, этот рекорд побит, сообщает исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вальфанд.

«Сегодня, конечно же, будет поставлен рекорд, никаких сомнений нет», — сообщил Вальфанд.

23 декабря 2015 года температура в Москве составляла 5,9 градусов тепла. В понедельник температура уже с утра составляла 4,5 градусов. По прогнозам синоптиков, в течение дня она поднимется до 6-8 градусов.

Также 24 и 25 декабря 2015 года были зафиксированы рекордные показатели температуры – 9,3 и 4,1 градусов тепла. Вальфанд отметил, что ближе к Новому Году температура в столице незначительно снизится.