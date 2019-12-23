Путин обратится к Федеральному собранию с посланием 15 января

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет зачитано 15 января будущего года, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Федерального агентства новостей» 23 декабря.

«Если мысленно перескочить в следующий год, то мы официально сообщаем, что Путин планирует 15 января 2020 года обратиться с посланием к Федеральному собранию», — сказал он.

Песков напомнил, что глава государства может выступать перед Федеральным собранием тогда, когда сочтет нужным — «в этом ничего необычного нет». На данный момент стартовала предметная работа над содержанием документа.

Напомним, что с последним посланием ФС Путин выступал в феврале этого года. Тогда он обратил особое внимание на текущую ситуацию в стране и предложил нововведения, которые нашли отражение в законодательстве. Документ был сосредоточен на внутреннем развитии страны, в частности социальном и экономическом.