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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
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12:21   23 Декабря 2019
Россия

Песков прокомментировал трагедию на Лубянке

Песков прокомментировал трагедию на Лубянке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал трагедию на Лубянке, произошедшую вечером в четверг, 19 декабря.

Преступник-одиночка стал стрелять около здания ФСБ в Москве, в результате погиб один сотрудник ведомства, пятеро получили ранения, стрелка удалось ликвидировать. Через несколько дней в больнице скончался один из пострадавших. По факту случившегося завели уголовное дело.

По словам Дмитрия Пескова, случившееся является трагическим происшествием, так как погибли люди. Представитель Кремля заявил, что все страны сейчас живут в такое время, когда никто не застрахован от «проявления безумия с трагическими последствиями».

Также Песков рассказал, что в момент перестрелки в Москве проходил концерт, посвященный Дню работников органов безопасности, в это время президент РФ Владимир Путин и глава ведомства Александр Бортников были на территории Кремля, и покинули концерт во время перерыва, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

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Автор: Ольга Воскресенская
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