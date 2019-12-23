Путин пообщается с аграриями Адыгеи

Российский президент Владимир Путин во второй половине дня направится в Адыгею, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент ФАН 23 декабря.

Здесь глава государства посвятит себя вопросам развития сельского хозяйства. Он посетит «необычное» фермерское хозяйство, на котором выращивают розы. По словам Пескова, эти цветы хорошо и широко реализуются в регионе.

«Пообщается с общественниками и представителями тех, кто работает в аграрно-промышленном комплексе... Будет не совещание, а свободное общение без какого-либо протокола — каждый представит свои проблемы», — уточнил официальный представитель Кремля.

После этого Путин вернется в Москву.

Ранее официальный представитель Кремля отметил, что рабочий день Путина начнется с открытия железнодорожного сообщения с Крымом.