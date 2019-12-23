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12:11   23 Декабря 2019
Россия

На Западе уже давно поняли, что Крым – это Россия, заявил Лавров

На Западе уже давно поняли, что Крым – это Россия, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что серьезные политики на Западе уже давно поняли, что Крым – это часть России, несмотря на попытки использовать эту тему для сдерживания страны. Глава МИД РФ заявил об этом во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Не понимать, что Крым — это Россия, и что все три десятилетия волею судеб и вопреки желаниям его жителей он находился вне России, значит, не понимать ничего в истории. Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли», — отметил Лавров.

Министр также заявил, что Россия будет добиваться прекращения дискриминации русскоязычного населения на Украине. По словам Лаврова, внутренний конфликт на Украине остается серьезным дестабилизирующим фактором. Преодолеть данный фактор можно лишь через последовательное выполнение комплекса мер минского соглашения. Эта работа требует прямого диалога между странами, заключил дипломат.

По итогам саммита в «нормандском формате» президент РФ Владимир Путин заявил, что русскоязычное населения по всей Украине должно пользоваться равными демократическими правами.  

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Автор: Роман Самойлов
#россия #украина #крым

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