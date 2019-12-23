Эксперт объяснил, чем обусловлена позитивная динамика рубля

Рубль укрепляется в общем тренде с активами развивающихся рынков (EM). Такая динамика обусловлена прогрессом в торговом конфликте между США и Китаем. Об этом в беседе с News.ru рассказал практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Спрос вызван компаниями-экспортерами перед декабрьским налоговым периодом, чей пик придется на эту неделю. По прогнозу Reuters, объем всех декабрьских выплат, может превысить ноябрьские объёмы на 35% и составить 2,3 триллиона рублей.

Рубль также набирает силы на фоне снижающейся рыночной активности и ликвидности перед рождественскими и новогодними праздниками.

«Рынок становится "тонким", то есть небольшой объем может вызвать значительные движения. Поэтому после завершения налогового периода на этой неделе не исключена коррекция трехнедельного роста, который наблюдался ранее», — считает Капустянский.

Для нефтяного рынка также наступили самые лучшие времена. Одним из важнейших мотиваторов к росту в последнюю неделю года будет первый шаг в урегулировании торговой войны между Вашингтоном и Пекином, считает трейдер и финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Дополнительным фактором роста цен на нефть является договоренность о дополнительном снижении добычи нефти ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в день с 2020 года.

«Но инвесторы начнут активную деятельность уже в конце этого года. Несмотря на тонкий рынок и предпраздничные дни, такие драйверы роста не могут оставить нефтетрейдеров в стороне, — отметила Ланис.

Ближайшие перспективы роста нефти марки Brent — 67,66–68 долларов за баррель

Золото готовится к штурму рубежа в 1480 долларов за унцию. Это может подтолкнуть котировки в новый ценовой диапазон 1480–1520 долларов. При этом неудача может вернуть в повестку дня возвращение к рубежу 1450 долларов.

По мнению трейдера и руководителя партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслава Максименко, единственное, что может придать уверенности покупателям — это ожидаемая на исходе года тройная экспирация контрактов на срочном рынке (triple witching), по итогам которой на фондовом рынке может начаться назревшая коррекция. Это повысит интерес к золоту в качестве временной гавани для капитала.