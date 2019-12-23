Лавров заявил, что на Россию хотят повесить вину за ошибки других

Москва не свернет со своего внешнеполитического курса, несмотря на то, что на Россию сейчас пытаются повесить вину за чужие ошибки.

Об этом, выступая в понедельник в Совете Федерации на «правительственном часе», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в ряде западных столиц появилась продуманная концепция «порядка, основанного на правилах», целью которой является подмена общепризнанных норм международного права набором собственных установок, изменяющихся всякий раз в зависимости от политической конъюнктуры.

«По сути дела, Запад хотел бы подменить коллективную работу в универсальных многосторонних форматах, прежде всего, в ООН келейными сходками, а принимаемые в их рамках решения навязывать всем остальным», — заявил Лавров.

При этом министр отметил, что Россия как ответственное государство и постоянный член Совбеза ООН препятствует воплощению данных деструктивных планов.

Многим на Западе, добавил Лавров, не по душе эта позиция России, как и ее внешняя политика в целом, именно поэтому на нее упорно пытаются повесить вину за чужие просчеты и ошибки, а по сути Россию наказывают за независимость и самостоятельность в международных делах.