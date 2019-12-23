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12:33   23 Декабря 2019
Весь мир

Лавров заявил, что санкции против газопроводов показывают крайнюю ненадежность США

Лавров заявил, что санкции против газопроводов показывают крайнюю ненадежность США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Совете Федерации РФ заявил, что ни одна страна не должна относиться с доверием к США, ведь они «их бросят в любой момент».

Министерство финансов Соединенных Штатов в ночь на субботу, 21 декабря, сообщило, что в силу вступили санкции против газопроводом «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». США потребовали все компании, участвующие в этих проектах, прекратить работу. Швецкая Allseas приостановила работу до разъяснения условий применения санкций. В свою очередь Германия несколько раз сделала заявление о том, что не приемлет подобные «экстерриториальные санкции».

«Когда уже ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергетической безопасности, я думаю, ни одна страна в мире теперь уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают Соединенные Штаты, то их бросят в любой момент ", — прокомментировал сложившуюся ситуацию Лавров.

Дипломат также подчеркнул, что Соединенные Штаты лишь в очередной раз показали, что их поведение на международной арене сводится к «устрашению, по большому счету, разными методами — санкциями, ультиматумами, угрозами».

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Автор: Галина Кандинская
#россия #сша #санкции

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