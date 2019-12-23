Путин начнет рабочий день с открытия ж/д-сообщения с Крымом

Рабочий день российского лидера Владимира Путина начнется с открытия железнодорожного участка Крымского моста, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом передает «Федеральное агентство новостей» 23 декабря.

«Президент начинает день на Крымском мосту — он сегодня примет участие в церемонии открытия ж/д-движения через Крымский мост. Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен», — сказал он.

Песков напомнил, что Крымский мост является самым протяженным в России и Европе, а его строительство стартовало в феврале 2016 года. В понедельник, по сути, переправа будет полностью введена в эксплуатацию.

«Важнейшее события для нашей страны», — констатировал Песков.

Далее Путин отправится на поезде в Краснодарский край. В поездке он пообщается с рабочими, строившими мост.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что Республика Крым полностью готова к открытию ж/д-сообщения с материковой Россией. Специалисты отремонтировали пути и вокзалы и привели их в порядок.

Крымский мост, который также называют Керченским, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Российский президент Владимир Путин открыл автомобильное сообщение 15 мая 2018 года, хотя изначально работы должны были окончить только в декабре. Первые машины воспользовались сооружением уже 16 мая. Грузовое движение стартовало 1 октября прошлого года.