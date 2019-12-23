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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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12:06   23 Декабря 2019
Россия

Таможенники Забайкалья задержали китайца, пытавшегося ввезти в Россию сумки с волосами

Таможенники Забайкалья задержали китайца, пытавшегося ввезти в Россию сумки с волосами

Таможенники Забайкалья задержали китайца, пытавшегося ввезти в Россию сумки с волосами, сообщает пресс-служба Читинской таможни.

Инцидент произошел на таможенном контроле с гражданином КНР, который приехал в Россию с четырьмя сумками. При досмотре оказалось, что он пытается ввезти в страну 79 килограммов человеческих волос. Декларации на ввоз у него при себе не было, уточнили в ведомстве. По словам китайца, его знакомый из КНР попросил доставить в Россию волосы, чтобы здесь из них изготовили парики и накладные пряди.

Сейчас гражданин Китая стал фигурантом административного дела, ему грозит штраф. Волосы отправили на исследование экспертам.

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Автор: Ольга Воскресенская
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