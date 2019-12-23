Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что в министерстве рассчитывают на скорейшее завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на все препятствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал РБК.

«28 ноября проектная компания продолжила строительство трубопровода «Северный поток — 2», и сейчас идет укладка. Мы рассчитываем, что в ближайшее время уже строительство «Северного потока — 2» будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту», — сообщил Новак в своем интервью РБК.

Интервью с главой Минэнерго было записано еще до того, как Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трубопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Санкции против данных проектов были введены со стороны США 20 декабря. На следующий день компания «Allseas», занимающаяся укладкой труб для «Северного потока — 2», заявила о приостановке работ.