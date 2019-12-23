Трамп обдумывал прекращение военной помощи Киеву еще летом 2019 года

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще 19 июня сделал запрос в Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома на рассмотрение вопроса о предоставлении военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер сделал соответствующий запрос после того, как прочел в газете Wasington Examiner материал о помощи Киеву, пишет ТАСС. Документы, подтверждающие переговоры по переписке между представителем АБУ и Пентагоном были опубликованы в субботу, 21 декабря, Центром за честность в публичной политике. НПО получила материалы через суд, который рассмотрел ее иск на основании закона о свободе информации.

«Президент сделал запрос по поводу выделения средств. Мне было поручено связаться с лицами для получения большей информации», — написал в электронном письме сотрудник АБУ Майкл Даффи.

Почти сразу после телефонных переговоров Трампа и президента Украины Владимира Зеленского Даффи написал: «В соответствии с указаниями, которые я получил и в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая военное содействие, пожалуйста, придержите любые дополнительные обязательства Пентагона по данным средствам…». При этом он призвал сохранить конфиденциальность информации из-за деликатного характера вопроса.

Недавно в США прошло заседание палаты представителей, по итогам которого Трампу объявили импичмент, теперь обвинение рассмотрит сенат. Страну сотрясает скандал, разразившийся на фоне телефонного звонка американского лидера главе Украины. Трамп обвиняется в давлении на Зеленского с целью устранения своего потенциального конкурента на выборах.