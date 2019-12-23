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 Трамп обдумывал прекращение военной помощи Киеву еще летом 2019 года

Трамп обдумывал прекращение военной помощи Киеву еще летом 2019 года
12:05   23 Декабря 2019
Весь мир

Трамп обдумывал прекращение военной помощи Киеву еще летом 2019 года

Трамп обдумывал прекращение военной помощи Киеву еще летом 2019 года

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще 19 июня сделал запрос в Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома на рассмотрение вопроса о предоставлении военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер сделал соответствующий запрос после того, как прочел в газете Wasington Examiner материал о помощи Киеву, пишет ТАСС. Документы, подтверждающие переговоры по переписке между представителем АБУ и Пентагоном были опубликованы в субботу, 21 декабря, Центром за честность в публичной политике. НПО получила материалы через суд, который рассмотрел ее иск на основании закона о свободе информации.

«Президент сделал запрос по поводу выделения средств. Мне было поручено связаться с лицами для получения большей информации», — написал в электронном письме сотрудник АБУ Майкл Даффи.

Почти сразу после телефонных переговоров Трампа и президента Украины Владимира Зеленского Даффи написал: «В соответствии с указаниями, которые я получил и в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая военное содействие, пожалуйста, придержите любые дополнительные обязательства Пентагона по данным средствам…». При этом он призвал сохранить конфиденциальность информации из-за деликатного характера вопроса.

Недавно в США прошло заседание палаты представителей, по итогам которого Трампу объявили импичмент, теперь обвинение рассмотрит сенат. Страну сотрясает скандал, разразившийся на фоне телефонного звонка американского лидера главе Украины. Трамп обвиняется в давлении на Зеленского с целью устранения своего потенциального конкурента на выборах.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #украина #трамп #импичмент #зеленский

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