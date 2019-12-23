Красноярский губернатор рассказал о своем школьном костюме собаки
Губернатор Красноярского края Александр Усс на пресс-конференции рассказал журналистам, как на школьном празднике произвел фурор благодаря костюму собаки, который сшила его мама. Кроме того, в детстве глава региона потерялся в лесу под Новый год.
Усс на ежегодной декабрьской пресс-конференции рассказал об основных итогах года. Также он поделился самыми яркими детскими воспоминаниями, отвечая на вопросы журналистов.
Губернатор рассказал, как в детстве пошел в лес выбирать елку и заблудился.
«Доходился до того, что меня чуть не полдеревни искало. Хотя я уже двигался в сторону дома и был обескуражен, почему меня никто за эту красивую елку не похвалил», — цитирует главу региона РИА Новости.
Также губернатор поведал представителям СМИ о том, как однажды участвовал в школьном мероприятии в костюме собаки.
«Мать пришила к костюму овечьей шерсти. А для того, чтобы был хвост, кусок проволоки под майку скручен сзади, обшит чем-то, кисточка на хвосте. Несложным движением хвост вибрировал, чем я произвел неизгладимое впечатление на класс и на учителей», — рассказал Усс.