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12:06   23 Декабря 2019
Россия

Путин поздравил Алиева с днем рождения

Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравительную телеграмму своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, который 23 декабря отмечает 58-й день рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Алшиева.

Также Путин отметил, что искренне дорожит доверием и взаимопониманием, которые сложились между ним и азербайджанским лидером, и рассчитывает продолжать с ним совместную плодотворную работу на благо народов России и Азербайждана.

«Прошу передать сердечный привет Вашей семье», — добавил президент РФ, передав также Ильхаму Алиеву пожелания крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия.

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Автор: Александр Люблинский
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