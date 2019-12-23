Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравительную телеграмму своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, который 23 декабря отмечает 58-й день рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Алшиева.

Также Путин отметил, что искренне дорожит доверием и взаимопониманием, которые сложились между ним и азербайджанским лидером, и рассчитывает продолжать с ним совместную плодотворную работу на благо народов России и Азербайждана.