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11:39   23 Декабря 2019
Весь мир

Китай сделал строгое представление США из-за пунктов оборонного бюджета

Китай сделал строгое представление США из-за пунктов оборонного бюджета

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга в понедельник, 23 декабря, заявил, что Китай сделал строгое представление Соединенным Штатам в связи с включением в оборонный бюджет 2020 года пунктов о Гонконге и Тайване.

«Мы выражаем крайнее сожаление в связи с подписанием и принятием законопроекта о военном бюджете США на 2020 финансовый год. Китай уже сделал строгое представление (американской стороне) в связи с этим», — отметил дипломат.

По словам Шуана, Китай призывает Штаты отказаться от направления холодной войны, объективно смотреть на развитие КНР и отношений с США. Шуан назвал действия Соединенных Штатов в отношении Гонконга действиями, «которые могут поставить под угрозу отношения двух стран».

Президент США Дональд Трамп 23 декабря подписал законопроект о военном бюджете на 2020 финансовый год. Проект обязывает американскую администрацию ввести санкции в отношении России. Согласно документу, власти Соединенных Штатов обязаны следить за развитием торговых отношений России и Китая.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #китай #оборонный бюджет сша

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