Судебные приставы запретят Соболь выезд за границу из-за долгов

Один из основных зачинщиков летних беспорядков в Москве Любовь Соболь отказывается выплачивать штрафы, назначенные ей судом. Однако дело явно не в отсутствии денег, об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Хамовнический суд в Москве признал Любовь Соболь виновной в организации беспорядков 14, 15 и 27 июля, Тоицкий суд в столице объявил ее организатором погромов 3 и 31 августа. На этом основании юристу ФБК выставили несколько штрафов общей суммой на 1,23 миллиона рублей.

Последний суд состоялся 3 сентября, с тех пор прошло уже больше трех месяцев, однако Соболь не спешит отдавать долги. А в скором времени ей грозит запрет на выезд заграницу из-за неуплаты штрафов. Однако, пишет ФАН, дело не в отсутствии у нее денег, ведь Соболь регулярно бывает заграницей, к примеру, на Кипре.

Так, в середине сентября Соболь вместе с мужем Сергеем Моховым отдыхала на Кипре, пока была должна государству более миллиона рублей. Потом вместе с семьей юрист ФБК была в Италии, а в декабре посетила Чехию.

В связи с этим появляется закономерный вопрос, почему судебные приставы до сих пор не обратили внимание и не запретили Соболь выезд заграницу. Ведь закон предполагает, что основанием для того, чтобы стать временно «невыездным» является уже долг в 30 тысяч рублей. ФССП только сейчас приняла дела Соболь в исполнительное производство.

Как сообщает ФАН со ссылкой на источник в ФССП, разъезжать по заграницам Соболь будет еще совсем недолго, ведь приставы уже готовят постановление о временном ограничении на выезд до выплаты штрафов.

Кроме того, это не единственный долг, от выплат которого уклоняется «активистка». Суд обязал ее выплатить 657 тысяч «Мосгортрансу» по иску ГБУ «Автомобильные дороги». Обоим предприятиям были нанесены увечья во время беспорядков, которые организовали неудавшиеся кандидаты в выборы и их помощники.