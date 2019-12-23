Следствие просит продлить арест расчеленившему аспирантку Соколову

Следствие просит оставить обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова под арестом до апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного столичного суда Ирина Морозова в понедельник, 23 декабря.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 9 апреля», — отметила она.

Суд рассмотрит ходатайство во вторник, 24 декабря.

Напомним, Соколов, по версии СК, расстрелял из обреза и расчленил 24-летнюю аспирантку вуза Анастасию Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. В ночь на 9 ноября историк попытался избавиться от тела девушки: расчленил его и по частям топил в реке Мойке. Утром его выловили спасатели.

Соколов признал вину. Ранее его перевели из СИЗО «Бутырка» в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Адвокат Александр Почуев заявил, что к концу 2019 года медики должны завершить проверку на вменяемость ученого.