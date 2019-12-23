Россия по-прежнему готова к нормализации отношений с США, заявил Лавров

Россия по-прежнему готова к нормализации отношений с США, заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил в ходе правительственного часа в Совфеде.

По словам Лаврова, Москва не раз заявляла о том, что готова поддерживать контакты с Вашингтоном на принципах баланса интересов и взаимного уважения. Глава МИД России подчеркнул, что предложения Москвы Вашингтону хорошо известны.

«Сейчас мяч на американской стороне», — подытожил Сергей Лавров.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, прагматичное сотрудничество РФ и США востребовано для того, чтобы международная обстановка стабилизировалась.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия не ищет повода для создания новых трудностей в отношениях с США, но если недружественные шаги со стороны Вашингтона будут происходить вновь, то Москва не прекратит на них отвечать.