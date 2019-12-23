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11:43   23 Декабря 2019
Россия

ЦПВС раздал почти пяти тонн гумпомощи в сирийских провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра

ЦПВС раздал почти пяти тонн гумпомощи в сирийских провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра

Центр по применению враждующих сторон в Сирии выпустил информационный бюллетень на 23 декабря. Данные опубликованы на сайте российского министерства обороны.

Так, российская сторона зафиксировала 57 случаев нарушения режима тишины в четырех провинциях арабской республики, в том числе в Алеппо и Идлибе. В то же время, турецкое представительство зарегистрировало 55 фактов открытия огня.

«По согласованию российской и турецкой сторон с 6.00 31 августа 2019 г. на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины"», — напомнили в центре.

ЦПВС раздал почти пяти тонн гумпомощи в сирийских провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра

За минувшие сутки специалисты ЦПВС провели две гуманитарные акции в населенных пунктах провинций Алеппо и Эль-Кунейтра. В целом, они раздали 850 продовольственных наборов общим весом почти пять тонн.

«Всего проведено гуманитарных акций — 2299, общий вес доставленного гуманитарного груза – 3869,347 тонн», — указано в бюллетене.

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Автор: Анна Манц
#сирия #гуманитарная помощь #нарушение режима тишины #идлибская зона деэскалации

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