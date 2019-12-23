Российские ученые разрабатывают лекарство против псориаза

Сотрудник Института молекулярной биологии (ИМБ) имени В. А. Энгельгардта РАН Елизовета Стародубова заявила, что ученые института разрабатывают лекарство против псориаза. Препарат создается на основе комбинации фрагментов вирусных белков, которые могут подавлять развитие болезни на ранних этапах ее развития.

По мнению ученых, псориаз появляется из-за сбоя в работе иммунной системы, организм начинает бороться с собственными антигенами. Ученые ИМБ РАН подобрали комбинацию фрагментов белков вирусов, которая может помешать сбою в работе организма.

«Мы приступим к испытаниям на животных в 2020 году. Если эффективность метода будет подтверждена, исследуемые ингибиторы могут войти в основу препаратов для наружного применения — в форме мази или геля», — отметила Стародубова.

Проведенные испытания показали, что разработанный метод позволит на 30% снизить активность причины сбоя. Испытания на животных необходимы для оценки эффективности в борьбе с последствиями аутоиммунной реакции.

Псориаз часто также называют чешуйчатым лишаем. Это воспалительное заболевание кожи, которое встречается одинаково часто как у мужчин, так и у женщин. На коже больного появляются обширные воспаленные области с однородной сыпью.