Классическая литература произвела на россиян наибольшее впечатление

Компания Mediascope представила результаты исследования «Медиапотребление в регионах России», одной из тем которого стало чтение книг. Выяснилось, что одна треть россиян не читает книг.

«Две трети населения страны утверждают, что читают книги (бумажные или электронные – неважно)», — добавили в пресс-службе.

Так, наибольшее впечатление на население страны произвела классическая литература. Еще семь процентов выбрали профессиональное чтиво. По пять процентов проголосовали за современные российские и иностранные произведения.

«Книги, которые в последнее время произвели впечатление на читающую публику, относятся к разным жанрам — от художественной классики до non-fiction», — уточнили авторы.

Специалисты опросили порядка 13 тысяч россиян из 84 регионов страны методом телефонного интервью в декабре 2019 года. Возраст респондентов начинался от 16 лет, а средняя продолжительность беседы составила 15 минут. Исследование призвано описать актуальное положение дел в российском сегменте медиапотребления.