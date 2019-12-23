Минобороны получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»

Министерство обороны РФ получило первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Об этом сообщает пресс-служба концерна ВКО «Алмаз-Антей» в понедельник, 23 декабря.

Торжественная церемония передачи С-350 состоялась накануне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, где были выполнены облеты с использованием реальных воздушных целей.

Отмечается, что приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

Замминистра обороны Алексей Криворучко отметил, что С-350 «Витязь» заменит в вооруженных силах С-300 «Фаворит». ЗРС способна вести огонь по целям на разных высотах. Работа системы полностью автоматизирована, что позволяет задействовать вооружение без участия состава.