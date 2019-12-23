Бензовоз упал в Неву в Санкт-Петербурге

ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля произошло в понедельник утром в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу, бензовоз в результате аварии упал в Неву, где не ушел под воду, а начал смещаться по направлению к мосту Александра Невского.

«Водитель, управляя бетоновозом, совершил наезд на здание с последующим столкновением с автомобилем «Фольксваген Поло» и съездом в реку Нева», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что к настоящему моменту сотрудникам спасательных и экстренных служб города удалось зафиксировать дрейфующий по Неве бензовоз в 25 метрах от берега, напротив дома №98 по Малоохтинскому проспекту и его пытаются поднять из воды лебедкой и автокраном.

Как уточнили в ГИБДД и МЧС, пока остается неизвестной судьба водителя, управлявшего бензовозом.