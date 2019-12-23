Крым готов к железнодорожному сообщению с материковой Россией

Республика Крым готова принимать поезда, следующие из материковой части России, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в комментарии РИА Новости 23 декабря.

«Крым полностью готов к приему поездов», — указал он.

По его словам, все вокзалы и железнодорожные пути приведены в порядок, их отремонтировали. Более того, сами крымчане с нетерпением ожидают запуска ж/д-сообщения.

Напомним, что открытие железнодорожной части Крымского моста состоится в понедельник, 23 декабря. В торжественной церемонии поучаствует российский президент Владимир Путин. Он пообщается с рабочими и ознакомится с планами развития транспортной инфраструктуры региона.

Крымский мост, который также называют Керченским, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Российский президент Владимир Путин открыл автомобильное сообщение 15 мая 2018 года, хотя изначально работы должны были окончить только в декабре. Первые машины воспользовались сооружением уже 16 мая. Грузовое движение стартовало 1 октября прошлого года.