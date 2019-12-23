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10:58   23 Декабря 2019
Россия

Медведев поздравил Наталью Фатееву с юбилеем

Медведев поздравил Наталью Фатееву с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил поздравительную телеграмму, в которой поздравил народную артистку РСФСР Наталью Фатееву с 85-летним юбилеем. Текст сообщения премьер-министра опубликован на официальном сайте правительства.

«Вы в совершенстве владеете искусством перевоплощения, свободно чувствуете себя в драме, комедии, популярных телесериалах и на театральной сцене. Среди сыгранных вами персонажей — женщины разных стран и эпох, взглядов и темпераментов», — пишет Медведев в телеграмме.

Российский премьер отметил, что какие бы разные не были героини Фатеевой, артистка легко объединяет их всех силой отличительного актерского дарования. Медведев также отметил, что образы, в которых Фатеева предстает перед зрителем, откладываются в памяти на долгие годы.

Советская и российская актриса Наталья Фатеева играла не только в кино, но и в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой. Самые знаменитые кинокартины с участием Фатеевой – «Место встречи изменить нельзя», «Три плюс два», «Анна Павлова» и другие. В личной копилке артистки около 70 уникальных и разноплановых ролей.  

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Автор: Роман Самойлов
#москва #медведев

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