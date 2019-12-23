Столтенберг готов лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов лично встретиться президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и России. Об этом пишет агентство DPA в понедельник, 23 декабря.

Столтенберг считает, что именно во время, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров.

«Россия — наш крупнейший сосед, так это и останется», — отметил генсек НАТО.

По его словам, даже если в обозримом будущем отношения с Россией не улучшатся, НАТО нужно быть в состоянии «управлять» такими отношениями.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию. Генсек альянса уверен, что такой список нельзя создавать в принципе, иначе это будет опасной ошибкой.