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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Столтенберг готов лично встретиться с Путиным

Столтенберг готов лично встретиться с Путиным

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11:05   23 Декабря 2019
Весь мир

Столтенберг готов лично встретиться с Путиным

Столтенберг готов лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов лично встретиться президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и России. Об этом пишет агентство DPA в понедельник, 23 декабря.

Столтенберг считает, что именно во время, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров.

«Россия — наш крупнейший сосед, так это и останется», — отметил генсек НАТО.

По его словам, даже если в обозримом будущем отношения с Россией не улучшатся, НАТО нужно быть в состоянии «управлять» такими отношениями.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию. Генсек альянса уверен, что такой список нельзя создавать в принципе, иначе это будет опасной ошибкой.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#нато #столтенберг

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