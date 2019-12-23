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10:55   23 Декабря 2019
Россия

Новый мультфильм про медвежонка Умку выложили на YouTube

Новый мультфильм про медвежонка Умку выложили на YouTube

Новый мультфильм про медвежонка Умку выложили на YouTube, сообщает пресс-служба «Союзмультфильма». Мультфильм называется «Умка на елке» и завершает трилогию об отважном медвежонке и его приключениях.

Сценаристом нового мультфильма выступила Мария Богданова, режиссером стал Александр Воробьев, художником-постановщиком – Петр Захаров. Колыбельную для мультфильма исполнила певица Лариса Долина, а медвежонка и его друга озвучила актриса Лариса Брохман.

В новом семиминутном мультфильме Умка своими поступками расскажет о важности настоящей дружбы и теплых семейных взаимоотношениях, рассказали в «Союзмультфильме».

Предыдущий мультфильм про Умку вышел 50 лет назад, в 1969 году, режиссерами тогда выступили Владимир Попов и Владимир Пекарь. Автором оригинальной истории и сценария является советский писатель Юрий Яковлев, отразивший в истории любовь и нежность к своей матери, которая погибла во времена Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде.

На минувшей неделе киностудия «Союзмультфильм» провела презентацию третьей части «Умки».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дети #общество #союзмультфильм #мультфильм

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